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Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево пообещали решить до конца июня

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© ТАСС/ Валерий Шарифулин

© ТАСС/ Валерий Шарифулин

Администрация аэропорта Шереметьево признала проблемы с выдачей багажа, пообещав решить их концу июня.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что предпринимаются необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов, что позволяет стабильно сокращать сроки ожидания вещей пассажирами.

«В аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров», — приводит сообщение пресс-службы News.ru.

При этом уточняется, что в зоны выдачи багажа направлены дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Кроме того, решено бесплатно раздавать воду и сэндвичи пассажирам, если срок ожидания вещей превышает 25 минут с момента постановки воздушного судна на стоянку.

В том случае, если задержка выдачи багажа составила более получаса, пассажиры имеют право оформить заявление для бесплатной доставки багажа по указанному адресу.

Выдача багажа задерживается в аэропорту Шереметьево уже в течение нескольких дней, пишет издание. Возникшие проблемы объясняют резко возросшим пассажиропотоком и сезоном отпусков.

Транспортная прокуратура приступила к проверке.

Ранее сообщалось, что 1 июня в терминале Е аэропорта Шереметьево пассажиры не могли дождаться своего багажа более двух часов. В Сети было размещено видео, на котором возмущенные пассажиры требуют от сотрудниц аэропорта «вызвать милицию» и вернуть им багаж.

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