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На «России-24» пообещали переделать сюжет об Иване Голунове

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Владимир Гердо/ТАСС

Владимир Гердо/ТАСС

Руководство телеканала «Россия-24» приняло решение переделать сюжет о журналисте «Медузы» Иване Голунове, вышедший 9 июня в программе «Вести. Дежурная часть».

Об этом сообщил главный редактор телеканала Евгений Бекасов.

«В 17:20 включайте „Дежурную часть“ и смотрите, там будет все переделано», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает агентство, в телесюжете указывалось, что в момент задержания Голунов «имел признаки опьянения», однако при этом в эфире показали справку о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Ряд СМИ обратили внимание на это противоречие.

Напомним, Иван Голунов был задержан днем 6 июня в центре Москвы. Как указано в постановлении, при досмотре у него в рюкзаке нашли 3,65 г метилэфедрона, а затем при обыске в квартире — 5,42 грамма кокаина.

Против него возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Голунов своей вины не признает. Главред «Медузы» Иван Колпаков считает, что наркотики журналисту подбросили. Он рассказал, что Голунову, который занимался антикоррупционными расследованиями, регулярно поступали угрозы.

У здания управления МВД в Москве прошли пикеты в поддержку Голунова, в которых приняли участие сотни его коллег по цеху. Акции в поддержку спецкора «Медузы» также состоялись во многих российских городах.

Позднее Голунов, которому предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, был госпитализирован под конвоем в 71-ю больницу.

Как сообщал «Ридус», следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой арестовать журналиста, однако суд освободил Голунова из-под стражи и отправил его под домашний арест.

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