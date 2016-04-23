В ОБСЕ одобрили предложение Кучмы снять блокаду Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик заявил о том, что 19 июня на очередном заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будет обсуждаться снятие экономической блокады с этого региона.

По словам Сайдика, такое предложение сделал представитель Киева Леонид Кучма и его поддержали представители Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости.

Экономическая блокада неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей была установлена при президенте Петре Порошенко в марте 2017 года после того, как стало ясно, что силовым путем вернуть Донбасс в состав Украины не получится. Блокада содействовала разрыву между населением Украины с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой. «Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении», — отметил Сайдик.

Накануне Кучма, вернувшийся по просьбе президента Владимира Зеленского в контактную группу в качестве представителя Киева, позитивно оценил перезапуск переговоров об установлении мира в Донбассе. Со слов экс-президента известно, что во время заседания трехсторонней контактной группы 5 июня обсуждался «режим тишины», водоснабжение Донбасса, а также вопросы обмена военнопленными, в том числе возвращения на Украину моряков, задержанных за нарушение российской границы и провокацию в Керченском проливе.

Представитель российской стороны — полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов — сообщил, что на заседании договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня.



Эти новости вызвали протест у бывшего президента Петра Порошенко. «Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский? Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — возмутился Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что никогда не возражал против восстановления экономических связей с Донбассом, но «в строгом соответствии с национальными интересами Украины» и только при условии прекращения огня и возвращении предприятий их украинским владельцам.

«Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины! Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?» — задался вопросом Порошенко.

