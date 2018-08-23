Российский Су-27 перехватил над Балтикой шведский самолет-шпион

В Минобороны России сообщили о перехвате истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика «Гольфстрим», который приблизился к российской границе с выключенным транспондером.

Самолет-шпион заметили над нейтральными водами Балтийского моря. Российский Су-27 «приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик „Гольфстрим“ ВВС Швеции», пишет kp.ru со ссылкой на данные оборонного ведомства.

После этого шведский самолет удалился от государственной границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. Также российские военные показали видеозапись вылета истребителя на перехват, в том числе кадры, снятые из кабины пилота во время сближения с «Гольфстримом».

Напомним, прямой выход к Балтийскому морю, помимо России, имеют еще восемь европейских стран, и все они, кроме Швеции и Финляндии, состоят в НАТО. Финские и шведские военные активно сотрудничают с альянсом. Все они следят за полетами российских самолетов над Балтийским морем, периодически поднимая свои истребители на их перехват и сопровождение, а Россия отвечает аналогичными мерами.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как российский истребитель Су-27 перехватил в небе над Балтийским морем американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon.