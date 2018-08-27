Зеленский договорился с Польшей остановить «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из приоритетных целей своей внешней политики противодействие завершению строительства газопровода «Северный поток-2». В этом деле он заручился поддержкой властей Польши.

«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия „Северному потоку-2“», — заявил Зеленский на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».



Ожидается, что Владимир Зеленский проведет в Брюсселе переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Не исключено, что после Брюсселя Зеленский поедет в Вашингтон — в Киеве уже получили приглашение от Дональда Трампа.

Между тем, между Евросоюзом и США нарастают противоречия, причем со стороны американцев в ход уже пошли прямые угрозы оставить европейцев без своей военной помощи и обложить санкциями. Таким путем в Вашингтоне пытаются добиться улучшения условий работы для американских компаний на европейских рынках, в том числе рынке энергоносителей и рынке оборонных проектов.

В европейских столицах заинтересованы отдавать военные подряды собственным компаниям, а дешевый газ из трубопровода «Северный поток -2» способен укрепить конкурентные преимущества европейского бизнеса, что ставит Зеленского в непростое положение. Так, канцлер Германии Ангела Меркель прямо заявила, что газопровод будет достроен, несмотря ни на какие попытки противодействия.