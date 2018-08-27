Галкин назвал причину его долгого отсутствия в жюри КВН

Юморист и телеведущий Максим Галкин признался в эфире программы Первого канала «Познер», что его больше не приглашают в жюри КВН из-за слишком строгого судейства.

По словам Галкина, он был членом жюри «Клуба веселых и находчивых» 18 или 19 лет назад. После этого его больше не звали.

«Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг», — рассказал артист.

Он пояснил, что во время перерыва ведущий КВН Александр Масляков указал ему на то, что выставлять тройки у них не принято. Галкин послушался мэтра и впредь ставил только высокие оценки, однако в состав жюри КВН его с тех пор не приглашали.

Ранее популярный актер Леонид Ярмольник резко раскритиковал КВН и назвал несмешными выступления участников этой телевизионной игры. Примечательно, что артист на протяжении долгого времени был постоянным членом жюри на играх КВН, однако из-за конфликта с Масляковым он несколько лет назад перестал участвовать в съемках.