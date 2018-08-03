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«Это смотреть нельзя»: Ярмольник признал КВН несмешным

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© kvn.ru

Популярный актер Леонид Ярмольник резко раскритиковал КВН и назвал несмешными выступления участников этой телевизионной игры.

По его словам, качество передачи сильно упало в последнее время.

«Последние несколько лет это смотреть нельзя», — заявил артист в интервью телеканалу «Дождь» в передаче Hard Day’s Night.

Ярмольник добавил, что в нынешней ситуации одна достойная шутка за игру — это уже победа.

Он также отметил, что именно по его инициативе стали приглашать на игры КВН первых лиц государства. По мнению актера, такая практика могла вызвать «симпатии миллионов».

При этом старый КВН Ярмольник назвал «пульсиком времени», выполнявшим функцию трамплина для творческой молодежи, которая могла получить достойную оценку своих талантов. Он также уточнил, что цензуры на этой передаче раньше никогда не было.

Как известно, Ярмольник на протяжении долгого времени был постоянным членом жюри на играх КВН, однако из-за конфликта с Александром Масляковым он несколько лет назад перестал участвовать в съемках.

Ранее Ярмольник назвал невероятной глупостью слова телеведущей Елены Малышевой о необходимости расстреливать бродячих собак.

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