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В России кошка выкормила щенков собаки

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  • 04 июня 2019, 13:24
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В зоопарке города Саранск произошла очередная удивительная история из мира животных. Енотовидная собака родила щенят, но не смогла кормить их по причине отсутствия молока. Тогда сотрудники решили подложить новорожденных зверят местной кошке Мурке, которая недавно окотилась. Целый месяц Мурка кормила щенков наравне со своим котёнком. Сейчас подросшие енотовидные собаки уже едят специальные смеси и мясо, но по-прежнему ни на шаг не отходят от заботливой кошки-мамы, которая одинаково любит и своих и приёмных детей.

Ранее «Ридус» рассказывал историю кошки из Крыма, которая приютила четырёх новорождённых бельчат, подброшенных неизвестными, и воспитывает их наравне со своими котятами.

Подобная же история произошла с кошкой из Ангарска, которой подложили бельчонка с парализованными лапами и благодаря массажу, заботе и молоку пушистой мамочки, грызун вскоре пошёл на поправку и начал активно бегать.

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