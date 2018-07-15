В Крыму кошка воспитывает бельчат вместе с котятами

Сотрудники Бахчисарайского парка миниатюр на юге Крымского полуострова нашли на территории коробку с четырьмя новорожденными бельчатами, которую им подбросили неизвестные. Пока все думали, как помочь зверятам выжить, один из работников вспомнил о местной кошке Мусе, которая недавно окотилась. Сироток решили попробовать отдать молодой усатой маме на воспитание. Удивительно, но затея удалась. Кошка быстро приняла бельчат и принялась их вылизывать наравне со своими котятами.

А вот бельчата поначалу были очень напуганы и с подозрением отнеслись к новой семье. Но вскоре привыкли, чувствуют себя, как дома и ведут себя порой наглее котят.

История о необычном семействе, помимо российских СМИ, опубликовали также BBC News. Так что теперь кошка Муся — звезда международного масштаба.