найти ×
   
  • USD -0.01
    64.69
  • EUR +0.11
    72.20
СохранитьСохранено0
×

7041477

В Крыму кошка воспитывает бельчат вместе с котятами

Small dd3dc5f883
  • 29 апреля 2019, 13:41
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Сотрудники Бахчисарайского парка миниатюр на юге Крымского полуострова нашли на территории коробку с четырьмя новорожденными бельчатами, которую им подбросили неизвестные. Пока все думали, как помочь зверятам выжить, один из работников вспомнил о местной кошке Мусе, которая недавно окотилась. Сироток решили попробовать отдать молодой усатой маме на воспитание. Удивительно, но затея удалась. Кошка быстро приняла бельчат и принялась их вылизывать наравне со своими котятами.

А вот бельчата поначалу были очень напуганы и с подозрением отнеслись к новой семье. Но вскоре привыкли, чувствуют себя, как дома и ведут себя порой наглее котят.

История о необычном семействе, помимо российских СМИ, опубликовали также BBC News. Так что теперь кошка Муся — звезда международного масштаба.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
21549661читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
71023984читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464045465читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103117650читать позжечитаю позже