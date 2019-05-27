Кошка вылечила бельчонка с травмированными лапками

Жители города Ангарска нашли в парке новорождённого бельчонка с явными проблемами со здоровьем. Его сразу отвезли в иркутскую зоогалерею, там ветеринары диагностировали у зверька отёк, ушибы и парализованные лапки. По предположениям, бельчонка вытолкнули из гнезда вороны, ещё и поклевали его, от сильного удара о землю и от шока у малыша отказали лапки. Чтобы помочь ему выжить, маленького зверя подложили к кошке Даше, которая недавно окотилась. И результат превзошёл все ожидания! Мама-кошка приняла чужака как родного, сразу начала вылизывать его и кормить наравне со своими котятами, а буквально через неделю малыш начал шевелить лапками.

Без кормилицы у маленького бельчонка шансов на выживание было бы гораздо меньше. Кошка Даша приняла раненого зверька как родного и помогла его „поставить на ноги“ вовсе не в переносном смысле. Натуральная еда, регулярный массаж и правильное тепло от сводных братьев и сестры помогли совершить невероятное. Упавший с дерева и поклёванный воронами бельчонок с парализованными ногами активно идёт на поправку. Наблюдая за процессом выздоровления Котика, мы снова убеждаемся, что чудеса случаются, — написали сотрудники иркутской зоогалереи в своей группе «ВКонтакте».

По словам координатора зоогалереи Людмилы Ивушкиной, даже люди не смогли бы сделать то, что совершила заботливая кошка Даша: «Она грела его под своим боком, кормила молочком, вылизывала и делала массаж лапками». Тепло, забота и массаж улучшили кровообращение бельчонка, и теперь он уже активно двигается.

Чудом выжившему бельчонку дали имя Котик, переселили в отдельную клетку и внимательно следят за его выздоровлением. Очарованные историей интернет-пользователи восхищаются кошкой-мамой с большим сердцем.

Чудесная история со счастливым концом!!! Как хорошо, что такие чудеса случаются!

Кошечка-Мама с большой буквы

Бельчонок вытащил свой счастливый билет и шанс на сытую и спокойную от всех природных опасностей жизнь )) А в природе, оставленный на произвол судьбы, стал бы обедом какого-нибудь хищника...

Ранее «Ридус» рассказывал историю кошки из Крыма, которая приютила четырёх новорождённых бельчат, подброшенных неизвестными, и воспитывает их наравне со своими котятами.