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Трамп подтвердил уход российских военных из Венесуэлы

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы, указав в качестве источника этой информации саму Россию.

«Россия сообщила нам, что они вывели большую часть своих людей из Венесуэлы», — гласит пост Трампа в Твиттере.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила об отъезде основной части российских военных советников из Венесуэлы, где они были заняты защитой президента Николаса Мадуро и его правительства. Источники издания в Минобороны России утверждали, что в Венесуэле находилась тысяча военных советников, а сейчас их осталось лишь несколько десятков. 

По мнению журналистов, это произошло потому, что «Москва взвесила политическую и экономическую устойчивость [венесуэльского] лидера против растущего давления США», а сами военные не получили должного финансирования.

Еще до заявления Трампа публикацию The Wall Street Journal поспешил опровергнуть посол России в Венесуэле Владимир Заемский. По его словам, информация газеты не соответствовала действительности, а российско-венесуэльское сотрудничество «идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет».

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