В Подмосковье задержали участников драки, в которой убили спецназовца

В Подмосковье задержали нескольких участников драки, в которой убили бывшего бойца спецподразделения Главного разведывательного управления (ГРУ), участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в настоящее время задержанных допрашивают.

Свидетелем этого убийства стала девушка спецназовца. Как рассказал друг погибшего, Белянкин умер у нее на руках.

Она пыталась ему реанимировать сердце, прямой массаж делала ему. Я представляю, как ей тяжело, — приводит телеканал слова друга.

Как сообщал «Ридус», в подмосковном Путилково молодой человек не смог пройти мимо толпы пьяных людей, собиравшихся зарезать незнакомого ему мужчину. Вступившийся за него Никита Белянкин был убит.

Трагедия произошла 1 июня около 23:30 на парковке между третьим и четвертым домом по Новотушинской улице.

По словам друга погибшего Ивана Шуханова, Никита достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы спасти жизнь незнакомцу. Однако это только разозлило разъяренную толпу. Несколько человек набросились на Никиту и повалили его на землю.

«Он все это время отстреливался от них, но его ударили ножом прямо в сердце», — рассказал Шуханов. Он добавил, что мужчина, которого попытался защитить Белянкин, сейчас находится в реанимации с ножевым ранением в область печени.

Позже стало известно, что 35-летний Белянкин был бывшим спецназовцем в звании ефрейтора ГРУ с боевым опытом в Сирии.



Он несколько раз был в боевых командировках в Сирии. Из спецназа ушел несколько месяцев назад, отслужив по контракту четыре года. По словам друзей, Никита собирался пойти работать в МЧС или ОМОН, а пока помогал отцу с бизнесом.



Отец погибшего рассказал в беседе с телеканалом, что Никита обладал «патологическим чувством справедливости» и никогда не мог пройти мимо тех, кто попал в беду.

