Трамп объявил Мексике торговую войну из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп привел в действие свой новый план по борьбе с мексиканскими нелегальными мигрантами: повышать торговые пошлины для Мексики до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

«10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока нелегальные мигранты, прибывающие через Мексику в нашу страну, не будут остановлены. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена», — написал Трамп в Твиттере.

По сложившейся в Белом доме традиции, за лаконичными высказываниями президента в Твиттере последовал официальный пресс-релиз, в котором администрация напомнила, что постоянный приток нелегальных мигрантов в США ухудшает «каждый аспект жизни нации»: школы и больницы переполнены, система социального обеспечения истощается, а уровень преступности растет.

«Члены банд, контрабандисты, торговцы людьми, а наркотики всех видов перетекают через южную границу прямо в наше общество. Тысячи невинных жизней уносятся каждый год в результате этого хаоса беззакония», — сказано в заявлении Белого дома.

Уже 1 июля пошлины для Мексики повысятся с 5% до 10%, а если это не поможет, к 1 октября 2019 года размер тарифа достигнет 25%, что может нанести значительный ущерб мексиканской экономике.

Напомним, борьба с мексиканской нелегальной иммиграцией была одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Выполнить его он намеревался путем целого ряда мер, начиная от давления на власти Мексики и заканчивая строительством стены на южной границе Соединенных Штатов. Конгресс отказался финансировать эту затею, и тогда Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе, что позволит ему профинансировать стройку из денег, выделенных на ликвидацию последствий катастроф и стихийных бедствий.

Один миллиард долларов на строительство стены недавно выделил Пентагон. Спустя несколько дней коалиция из 16 американских штатов подала в суд Калифорнии иск к президенту США и членам его администрации из-за решения ввести в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены. Завершение проекта будет зависеть от решения суда и настойчивости самого Трампа.