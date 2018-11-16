найти ×
   
  • USD
    66.25
  • EUR
    74.91
СохранитьСохранено0
×

001209

16 штатов подали в суд на Трампа из-за стены на границе с Мексикой

Small default

© AP/TASS

Коалиция из 16 американских штатов подала в суд Калифорнии иск к президенту США Дональду Трампу и членам его администрации из-за решения ввести в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает агентство Reuters.

В коалицию вошли следующие штаты: Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Миннесота, Мичиган, Мэн, Мэриленд, Невада, Орегон, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Нью-Йорк.

Сегодня мы подаем иск против президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление президентской властью, — заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра.

«Мы подаем в суд на президента Трампа, чтобы он не стал в одностороннем порядке грабить средства налогоплательщиков, законно выделенные Конгрессом для народа наших штатов», — добавил Бесерра.

Белый дом отказался комментировать агентству подачу иска.

В пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе.

Американский лидер надеется на то, что введение режима ЧП позволит ему увеличить ассигнования на строительство стены на границе с Мексикой, на которое он первоначально планировал потратить около 8 млрд долларов.

Конгресс США выделил на эти цели лишь 1,375 млрд долларов вместо запрошенных президентом 5,7 млрд.

Ожидается, что Трамп намерен получить средства на воздвижение стены из фондов, созданных для военного строительства и борьбы с наркотиками.

Ранее сообщалось, что 25 января президент США подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля, прекратив самый длинный в истории шатдаун, который продолжался 35 дней.

В Белом доме тогда заверили, что Трамп приступит к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе
80228567читать позжечитаю позже
Экономика
Как банки «выставляют на деньги» ни в чем не повинных людей
911296692читать позжечитаю позже

главное

|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202111читать позжечитаю позже

Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады16 ноября 2018

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0215860читать позжечитаю позже