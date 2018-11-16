16 штатов подали в суд на Трампа из-за стены на границе с Мексикой

Коалиция из 16 американских штатов подала в суд Калифорнии иск к президенту США Дональду Трампу и членам его администрации из-за решения ввести в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает агентство Reuters.

В коалицию вошли следующие штаты: Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Миннесота, Мичиган, Мэн, Мэриленд, Невада, Орегон, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Нью-Йорк.

Сегодня мы подаем иск против президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление президентской властью, — заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра.

«Мы подаем в суд на президента Трампа, чтобы он не стал в одностороннем порядке грабить средства налогоплательщиков, законно выделенные Конгрессом для народа наших штатов», — добавил Бесерра.

Белый дом отказался комментировать агентству подачу иска.

В пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе.

Американский лидер надеется на то, что введение режима ЧП позволит ему увеличить ассигнования на строительство стены на границе с Мексикой, на которое он первоначально планировал потратить около 8 млрд долларов.

Конгресс США выделил на эти цели лишь 1,375 млрд долларов вместо запрошенных президентом 5,7 млрд.

Ожидается, что Трамп намерен получить средства на воздвижение стены из фондов, созданных для военного строительства и борьбы с наркотиками.

Ранее сообщалось, что 25 января президент США подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля, прекратив самый длинный в истории шатдаун, который продолжался 35 дней.

В Белом доме тогда заверили, что Трамп приступит к строительству стены на границе вне зависимости от позиции демократов по истечении временного бюджета.