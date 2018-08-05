Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что отдал приказ о выделении 1 миллиарда долларов на возведение части стены на границе с Мексикой, сообщает AFP.

Кроме того, было решено улучшить дорожную инфраструктуру рядом со стеной, в связи с чем глава Пентагона поручил инженерным войскам приступить к соответствующим работам.

Ранее Министерство внутренней безопасности США попросило Пентагон построить 92 километра ограждения высотой 5,5 метра.

Идею построения стены на границе с Мексикой активно продвигает президент США Дональд Трамп.

В середине февраля Трамп подписал указ о введении режима ЧП на американо-мексиканской границе. Американский лидер надеется на то, что введение режима ЧП позволит ему увеличить ассигнования на строительство стены, на которое он первоначально планировал потратить около 8 миллиардов долларов.

Спустя несколько дней коалиция из 16 американских штатов подала в суд Калифорнии иск к президенту США и членам его администрации из-за решения ввести в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены