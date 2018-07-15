В Госдуме подтвердили право россиян получать пенсию из НПФ по-старому

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с 2019 года смогут получать выплаты по достижении старого пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Аксаков рассказал газете «Известия», что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая, а принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля.



В законопроекте сказано, что право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно. При этом каждый гражданин может установить в договоре НПО возраст начала получения выплат выше, но не переходящий за рамки нового пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Право на получение негосударственных выплат раньше 55 и 60 лет может быть предоставлено только определенным категориям граждан, имеющим его и по общим правилам.

О том, что миллионы россиян могут получить право на выплату негосударственной части пенсии по старым правилам, то есть по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, стало известно в феврале 2019 года из письма чиновников Минтруда Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

В системе негосударственного пенсионного обеспечения на сегодня участвуют 4,6 миллиона человек, а общий объем их накоплений составляет 800 миллиардов рублей. Эта сумма была бы гораздо больше, если бы в Госдуме каждый год не «замораживали» накопительную часть пенсий.



Напомним, в 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60. Для мужчин с 1963 по 1968 год рождения и женщин с 1958 по 1963 год рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане.



В марте Госдума отклонила законопроект группы депутатов во главе с Сергеем Мироновым: документ позволял бы наследовать пенсионные выплаты по примеру многих зарубежных стран. Авторы законодательной инициативы предлагали установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который рассчитывался по формуле «ожидаемая продолжительность жизни в России плюс пять лет». В этот период гражданин или его наследник могли бы иметь гарантии получения страховой пенсии, однако Госдума решила иначе.