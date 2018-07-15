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В Госдуме подтвердили право россиян получать пенсию из НПФ по-старому

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с 2019 года смогут получать выплаты по достижении старого пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Аксаков рассказал газете «Известия», что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая, а принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля.

В законопроекте сказано, что право на получение негосударственной пенсии приобретают мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно. При этом каждый гражданин может установить в договоре НПО возраст начала получения выплат выше, но не переходящий за рамки нового пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Право на получение негосударственных выплат раньше 55 и 60 лет может быть предоставлено только определенным категориям граждан, имеющим его и по общим правилам.

О том, что миллионы россиян могут получить право на выплату негосударственной части пенсии по старым правилам, то есть по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, стало известно в феврале 2019 года из письма чиновников Минтруда Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

В системе негосударственного пенсионного обеспечения на сегодня участвуют 4,6 миллиона человек, а общий объем их накоплений составляет 800 миллиардов рублей. Эта сумма была бы гораздо больше, если бы в Госдуме каждый год не «замораживали» накопительную часть пенсий.

Напомним, в 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60. Для мужчин с 1963 по 1968 год рождения и женщин с 1958 по 1963 год рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане.

В марте Госдума отклонила законопроект группы депутатов во главе с Сергеем Мироновым: документ позволял бы наследовать пенсионные выплаты по примеру многих зарубежных стран. Авторы законодательной инициативы предлагали установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который рассчитывался по формуле «ожидаемая продолжительность жизни в России плюс пять лет». В этот период гражданин или его наследник могли бы иметь гарантии получения страховой пенсии, однако Госдума решила иначе.

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Китайская сборка удешевит Tesla Model 3 на 10 тысяч долларов

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© Tesla

© Tesla

Компания Tesla готова наладить производство электромобилей в Китае. Также в официальном Twitter-аккаунте Tesla появилась запись, приуроченная к мероприятию 31 мая — на нем будут объявлены цены на машины китайской сборки.

Новый завод уже построен в Шанхае и призван улучшить позиции Tesla на рынке Китая. В частности, местная сборка снизит стоимость электромобилей на 10 тысяч долларов — об этом изданию Bloomberg сообщили анонимные источники.

Ожидается, что стоимость Tesla Model 3 уложится в промежуток 300−350 тысяч юаней (43−50 тысяч долларов) без учета льгот и субсидий. Сейчас стоимость за базовую модель составляет 377 тысяч юаней (55 тысяч долларов) из-за стоимости производства в США, транспортных издержек и высоких пошлин на американские машины.

Пока в Шанхае будут производиться только Tesla Model 3, однако в дальнейшем на производственные линии могут встать и более дорогие модели — Model S и Model X. В их случае разница в цене окажется еще более существенной.

Запуск производственных мощностей в Китае не только снизит стоимость автомобилей Tesla, но и повысит конкуренцию на рынке электромобилей. Кумулятивный эффект затронет и других производителей, например, китайскую NIO, вынудив скорректировать цены.

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«Это смешно»: Диана Гурцкая о призывах запретить российские песни в Грузии

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© Николай Галкин/ТАСС

© Николай Галкин/ТАСС

Российская певица грузинского происхождения Диана Гурцкая прокомментировала «Ридусу» петицию о запрете российской эстрады в кафе и ресторанах Грузии.

«Запрет — это смешно. Я не могу в это поверить, этого понять. Как музыку можно запретить?» — ответила артистка.

Ранее певец Сосо Павлиашвили заявил, что считает авторов петиции провокаторами, а саму их инициативу — «маразмом». В то же время он призвал российские СМИ воздержаться от резкой критики в их адрес, чтобы не обострять отношения двух стран.

«Если ругать их, то вместо 1,3 тысяч человек эту петицию подпишут 100 тысяч человек. И что дальше? В Москве опять начнут вылавливать грузин и отправлять в Грузию товарными самолетами?» — высказался Павлиашвили.

Националистически настроенные пользователи в Грузии распространяют в социальных сетях петицию с призывом запретить исполнять в общепите эстрадную музыку северного соседа. По мнению авторов петиции, в условиях, когда грузинский контроль над Абхазией и Южной Осетией не восстановлен, звучание громкой российской музыки на улицах Тбилиси «полностью неприемлемо и унизительно».

За пять дней в поддержку петиции высказались около 1300 человек.

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