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Миллионы россиян получат пенсию раньше достижения пенсионного возраста

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Миллионы россиян получат право на выплату негосударственной части пенсии по старым правилам, то есть по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом чиновники Минтруда написали в письме Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«Изменения коснутся лишь тех, кто заключил договор c НПФ до 31 декабря прошлого года. Однако в Минтруде заявили, что рассматривают возможность распространения подобной практики и на новые соглашения», — пишет газета «Известия».

В системе негосударственного пенсионного обеспечения на сегодня участвуют 4,6 миллиона человек, а их общий объем их накоплений составляет 800 миллиардов рублей. Эта сумма была бы гораздо больше, если бы в Госдуме каждый год не «замораживали» накопительную часть пенсий. Эксперты ожидают, что распространение инициативы Минтруда на новые договоры позволит повысить среди россиян популярность услуг негосударственных пенсионных фондов.

Напомним, в 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию, для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60-ти. Для мужчин с 1963 по 1968 года рождения и женщин с 1958 по 1963 года рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане.

Ранее СМИ рассказывали об изменениях в пенсионное законодательство Италии и Германии. Для итальянцев пенсионный возраст был снижен на пять лет при условии достаточного трудового стажа, а в Германии обсуждается законопроект о резком росте размера самих пенсионных выплат. А «Ридус» рассказал, почему пенсионные накопления миллионов россиян вылетели в трубу.

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