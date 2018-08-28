Героев «Игры престолов» поместили на обложки журналов в необычных парах

Пока герои легендарного сериала «Игра престолов» сражались за Железный трон, художники Instagram боролись за победу в марафоне «ProЛица. БИТВА ЗА ТРОН». Все желающие могли поучаствовать в челлендже, выполняя задания от организаторов. Одна из претенденток на победу по имени Елена, публикующаяся под ником helen_morgun, решила поместить героев Мира Льда и Пламени на обложки известных журналов, предварительно объединив их в парочки. Некоторые сочетания оказались довольно необычными. Отдельное удовольствие доставляет читать заголовки и анонсы статей на обложках. Внимание, возможны спойлеры!

1. Дейенерис Таргариен и Кхал Дрого

2. Тормунд Великанья Смерть и Бриенна Тарт

3. Санса Старк и Тирион Ланнистер

4. Сандор «Пёс» Клиган и Арья Старк

5. Джейме Ланнистер и Серсея Ланнистер

6. Король Ночи и Джон Сноу

Ранее «Ридус» писал, как героям «Игры престолов» поменяли пол и некоторые от этого даже выиграли. Джон Сноу очень милой девушкой получился.

Другие фантазёры сделали персонажей фэнтезийной саги участниками первых Олимпийских игр, прошедших в Вестеросе. Даже Король Ночи поучаствовал!

А один русский художник решил превратить «Игру престолов» в «Игру мультфильмов». Так, Тирион Ланнистер стал Карлсоном, Джон Сноу — Пятачком, а Дейенерис превратилась в Чебурашку.

А какая из этих обложек вам понравилась больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях!