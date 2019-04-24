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Героев «Игры престолов» сделали участниками Олимпийских игр, и это смешно

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  • 24 апреля 2019, 15:46
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Самый культовый сериал последних лет подходит к завершению, фанаты с нетерпением ждут новых серий заключительного сезона, жарко обсуждая все перипетии сюжета. Один из поклонников Вестероса решил представить, что будет, если герои «Игры престолов» станут участниками Олимпийских игр. Картинки на эту тему уже стали вирусными в интернете и изрядно повеселили зрителей.

1. Король Ночи

2. Дейенерис Таргариен

3. Джон Сноу

4. Петир Бейлиш (Мизинец)

5. Тирион Ланнистер

6. Санса Старк

7. Сандор Клиган (Пёс)

8. Арья Старк

9. Джейме Ланнистер

10. Серсея Ланнистер

11. Бронн

12. Бриенна Тарт

13. Эурон Грейджой

14. Миссандея

15. Джендри

16. Сэмвелл Тарли

17. Мелисандра

18. Давос Сиворт

19. Варис (Паук)

20. Джорах Мормонт

21. Теон и Яра Грейджой

22. Бран Старк

23. Тормунд

24. Даарио Нахарис

Смотрите «Игру престолов»? Как вам такие фантазии?

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