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В Москве резко подорожала автостраховка

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Лидеры рынка автострахования увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве, повысив базовую ставку сразу на 11—14%.

Как сообщает газета «Ведомости», «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» повысили базовые ставки тарифов ОСАГО для населения на прошлой неделе, причем на одинаковую величину — 14%, с 3600 рублей до 4118 рублей. После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах» — до тех же 4118 рублей.

На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса — с поправкой на возраст, стаж, аварийность езды и прочие коэффициенты, поэтому повышение цен затрагивает всех водителей без исключения. В издании отмечают, что крупные страховщики хотят компенсировать убытки в регионах за счет платежеспособных клиентов в Москве.

Напомним, с 9 января 2019 года действует указание Центробанка России о расширении тарифного коридора по полисам ОСАГО, согласно которому страховые компании вправе продавать физическим лицам полисы, исходя из базового тарифа для легковых автомобилей от 2746 до 4942 рублей, что на 20% отличается в обе стороны от прежнего тарифного коридора. Прежде сумма 4118 рублей была верхним пределом стоимости базового тарифа, а в ЦБ тогда обещали, что стоимость полиса ОСАГО из-за нового указания не должна вырасти более чем на 1,5%.

Увеличение стоимости автострахования и возрастающие трудности при получении компенсаций уже привели к росту числа случаев подделки полисов ОСАГО. Большая часть автовладельцев не подозревает, что приобрела фальшивку, тогда как другая часть сознательно отказывается от обязательного страхования, считая правила страховщиков несправедливыми, и возит с собой поддельный бланк для отвода глаз инспекторов ГИБДД.

Попав в аварию с автомобилистом, имеющим поддельный полис, автовладелец с настоящим ОСАГО в итоге лишается возможности получить от страховой компании сумму возмещения ущерба. При этом на фальшивых документах присутствуют логотип Российского союза автостраховщиков, сложный фон и металлизированная линия защиты, так что опознать поддельный бланк очень сложно.

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