Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

С 9 января вступило в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Теперь страховые компании вправе продавать физическим лицам полисы, исходя из базового тарифа для легковых автомобилей от 2746 до 4942 рублей, что на 20% отличается в обе стороны от прежнего тарифного коридора.

«Для владельцев мотоциклов и мотороллеров верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9%. Снижается также верхняя граница для легковых автомобилей юридических лиц на 5,7%, до 2058—2911 рублей. Для таксистов тарифный коридор расширяется в обе стороны и составит от 4110 до 7399 рублей», — сообщает РИА Новости.



Также с 9 января вводится разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырех, которые были прежде. Ранее система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривала.

Самыми дорогими будут полисы, куда будут вписаны водители 16—21 года со стажем управления автомобилем до двух лет, а также полисы типа «мультидрайв» без ограничения числа допущенных к управлению водителей. Самую большую скидку за стаж и возраст — 7% — получат водители в возрасте от 59 лет и с непрерывным стажем от шести лет.

Ожидается, что средняя цена полиса в результате всех нововведений вырастет не более чем на 1,5%.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему ОСАГО в его нынешнем виде не устраивает ни автовладельцев, ни страховые компании.