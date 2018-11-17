«Спектакль и фарс»: В Госдуме раскритиковали заявление Зеленского

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет жестко раскритиковал позицию украинской стороны по вопросу переговоров с Россией, обвинив официальный Киев в попытке превратить перспективный двухсторонний диалог в фарс и спектакль.

По мнению парламентария, очередным недружественным жестом, адресованным Москве, стало заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу результатов вчерашнего трибунала ООН по морскому праву.

Так, Зеленский заявил, что выполнение Москвой постановления об освобождении 24 задержанных украинских моряков сможет разблокировать начало переговорного процесса, передает РИА Новости.

Позиция Киева по возможным переговорам напоминает спектакль и политический фарс. Вместо того, чтобы извиниться за недружественную и агрессивную политику по отношению к России и начать искать точки соприкосновения, киевские власти продолжают вести нечестную политическую игру, подключая далекие от объективности международные инстанции, — заявил Шеремет.



Народный избранник подчеркнул, что задержанные российскими пограничниками украинские моряки выполняли преступный приказ Киева, направленный на дестабилизацию обстановки в Азово-черноморском регионе.

Решение трибунала неправомерно, и его надо оспаривать. Это все абсолютно заполитизированный процесс, который сшит былыми нитками. Трибунал не вправе навязывать России, которая защищала свои границы в строгом соответствии с международным и национальным законодательством, свою волю и вмешиваться во внутренние дела нашего государства, — заключил депутат.

Напомним, днем ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что инцидент с задержанием украинских кораблей в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража.

Как сообщалось ранее, суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие, согласно заявлению российской стороны, морскую границу РФ, были задержаны 25 ноября 2018 года.

На следующий день все 24 находившихся на них моряка были доставлены в Керчь. Туда же отбуксировали и вышеупомянутые корабли украинских ВМС.

В настоящий момент задержанные граждане Украины арестованы и находятся в московских СИЗО. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ.

При этом сами украинские моряки объявили себя военнопленными.

