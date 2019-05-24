Госдума окончательно утвердила закон о фотофиксации техосмотра

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств. Депутаты посчитали фотофиксацию необходимым доказательством факта проведения техосмотра.

«Такие меры призваны исключить возможность оформления серых диагностических карт, выдаваемых без фактического проведения техосмотра. Чтобы избежать подделок, диагностические карты будут оформлять только в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью», — сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Также документом определены требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. От идеи обязательной видеофиксации техосмотров депутаты решили отказаться в связи с большими затратами на видеосъемку и хранение данных.

Нововведения должны вступить в силу по истечении года после дня опубликования закона.

Напомним в декабре прошлого года МВД РФ предложило ужесточить правила техосмотра, а в конце января 2019 года группа депутатов Госдумы предложила рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену техосмотра для личного автотранспорта, однако линия на ужесточение контроля в итоге возобладала.