В Госдуме предложили отменить техосмотр для личных авто

Группа депутатов Госдумы предложила рассмотреть законопроект, предусматривающий отмену техосмотра для личного автотранспорта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время критериями исключения транспортных средств из-под регулирования законодательства о техосмотре являются объем двигателя, мощность и максимальная скорость авто.

Авторы проекта из «Справедливой России» приводят статистику Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, согласно которой за первые девять месяцев прошлого года доля ДТП из-за технических неисправностей транспортных средств составила всего 3,8%.

Причем сюда включены аварии с участием всех транспортных средств, используемых в коммерческих, личных и других целях.

В то же время депутаты отмечают, что 37,1% аварий связаны с состоянием улично-дорожной сети.

Соответственно, доля дорожных происшествий из-за технических неисправностей транспортных средств является весьма незначительной, сообщает РИА Новости.

Авторы проекта убеждены, что нынешняя система техосмотра «направлена не на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а является на сегодняшний день дополнительным финансовым обременением для владельцев транспортных средств».

Депутаты подчеркивают, что реализация положений их инициативы направлена на улучшение действующего регулирования по техосмотру автомашин и улучшение положения физических лиц — собственников транспорта, использующих его в личных целях, сообщает газета «Взгляд».

В декабре прошлого года МВД РФ предложило ужесточить правила техосмотра.