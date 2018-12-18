МВД предложило ужесточить правила техосмотра

Министерство внутренних дел России опубликовало проект постановления: его суть заключается в запрещении допускать до техосмотра автомобили, в которых запчасти были заменены без занесения информации об этом в соответствующие документы. МВД предлагает обязать операторов техосмотра сверять номера агрегатов с регистрационными документами перед тем, как принять машину на осмотр.

«При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру», — сказано в тексте документа.



Отказ в прохождении техосмотра останется зафиксирован в единой информационной системе. Инспекторы ГИБДД такой автомобиль будут брать на заметку.



В Госавтоинспекции «Российской газете» пояснили, что аналогичное требование прописано в правилах техосмотра и сейчас, однако в более размытом виде. Нововведения позволят избежать ситуации, когда автовладелец после аварии меняет кузов или раму, вешает на них прежние регистрационные знаки, а затем продолжает пользоваться машиной или выставляет ее на продажу.



Напомним, депутаты Госдумы рассматривают законопроект, которым предусмотрено повышение штрафов за езду без техосмотра сразу в 2,5 раза — до двух тысяч рублей. Сами штрафы при этом будут взиматься в автоматическом режиме. Процедуру фото- и видеофиксации прохождения ТО могут сделать обязательной. Еще одним новшеством может стать введение уголовной ответственности на срок до пяти лет лишения свободы для неаккредитованных операторов.

В настоящее время новые автомобили, чей возраст составляет три года и менее, вообще не проходят техосмотр. Машины возрастом от трех до семи лет должны получать новую диагностическую карту раз в два года, остальные — ежегодно. Автобусы, такси и некоторые типы грузовиков обязаны проходить техосмотр каждые полгода.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в России могут отменить госпошлину за выдачу автомобильных регистрационных знаков и ввести штраф за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект.