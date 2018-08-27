Германия отвергла санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ отвергло санкции, которыми немецким компаниям за участие в строительстве «Северного потока — 2» угрожают власти США. Об этом сказано в заявлении федерального министерства экономики и энергетики Германии.

В заявлении отмечается, что власти Германии приняли к сведению угрозы Вашингтона, однако не намерены признавать возможные санкции США против «Северного потока — 2», передает ФАН.

Напомним, вторая очередь газопровода «Северный поток» должна пройти по дну Балтийского моря от газонаполнительной станции в Выборге до немецкого города Грайфсвальд. Общая протяженность нити составит около 1200 километров, ее пропускная способность — 55 миллиардов кубометров в год. Прокладка газопровода должна завершиться в конце 2019 года.

В конце прошлого года Конгресс США принял резолюцию против газопровода «Северный поток-2» и призвал президента Дональда Трампа помешать его завершению путем введения новых санкций, после чего американские дипломаты усилили давление на власти Германии, как основного бенефициара этого энергетического проекта, а также на лояльных Вашингтону лидеров Евросоюза.

Так, бывший директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне (ЦНАБ) Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и призвал немцев тратить больше денег на мероприятия по «устрашению» Москвы, а посол США в Берлине Ричард Гренелл напомнил немецкому бизнесу о санкциях за участие в проекте «Северный поток — 2».

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, который предусматривает санкции против компаний, участвующих в прокладке экспортных российских трубопроводов на глубине свыше 30 метров. Тем не менее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено.