Комплексы «Авангард» стали поступать на вооружение ракетных войск

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) стали оснащать комплексами пятого поколения «Авангард», которые представляют собой межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, они встанут на боевое дежурство уже к концу 2019 года.

Генерал отметил, что в настоящее время из боевого состава ракетных войск выводят последние ракетные комплексы советского производства и создается основа для производства новых.

«Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения «Ярс» и «Авангард», — цитирует Каракаева ФАН.

Он уточнил, что инфраструктура для ракетного полка с комплексом «Авангард» уже создана в Ясненском ракетном соединении, дислоцирующемся в Оренбургской области.

В послании к Федеральному собранию в 2018 году президент Владимир Путин впервые рассказал о комплексе «Авангард», который, по его словам, «неуязвим для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО».

В конце 2018 года в России состоялся успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Пуск был проведен боевым расчетом Российских войск стратегического назначения из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

