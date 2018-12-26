РВСН провели успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Авангард»

Успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком провело в среду, 26 декабря, Министерство обороны РФ.

Испытания были проведены по поручению президента РФ Владимира Путина, который прибыл в Национальный центр управления обороной и дал соответствующую команду.

Пуск был проведен боевым расчетом Российских войск стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

Крылатый блок на гиперзвуковой скорости совершил вертикальное, а затем горизонтальное управляемое маневрирование, после чего поразил условную цель.

Президент поблагодарил создателей «Авангарда», участников испытаний и Министерство обороны за отлично проведенную работу, сообщается на сайте Kremlin.ru.

Путин назвал испытания системы важным успехом в военной сфере, выходящим за пределы национального масштаба, отмечает РЕН ТВ.



Как писал «Ридус», в июле нынешнего года Минобороны России сообщило о завершении разработки гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».