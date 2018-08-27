Назван самый богатый человек в истории

Рокфеллер, члены королевских семей и Марк Красс в свою эпоху были гораздо богаче ныне живущих миллиардеров, подсчитал экономист Сэмюел Уильямсон — создатель методики сравнения цен и стоимости денег в различные периоды мировой истории.

По расчетам Уильямсона, самым богатым человеком за всю историю западной цивилизации был нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков. Рокфеллер стал первым в мире официальным долларовым миллиардером, нажив состояние в полтора миллиарда долларов. Эта сумма по нынешним временам выглядит не слишком внушительно, однако следует принять во внимание, что в 1937 году на момент его смерти она составляла 1,6% от всего ВВП США. Сегодня при сохранении тех же пропорций Джон Рокфеллер был бы в три раза богаче самого богатого из ныне живущих миллиардеров Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 117 миллиардов долларов.

Джефф Безос, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и прочие небожители из самого топа списка «Форбс» не могут тягаться не только с Рокфеллером, но и другими его современниками. Например, сегодня состояние сталелитейного магната начала XX века Эндрю Карнеги превышало бы 300 миллиардов долларов, а железнодорожного «короля» Корнелиуса Вандербильта — 200 миллиардов.

Как пишет Bloomberg, методика Сэмюеля Уильямсона позволяет оценить богатство людей в Средние века и даже в эпоху Античности. Например, земли в собственности жившего в XI веке двоюродного брата британского короля Вильгельма Завоевателя рыцаря Алена Рыжего сегодня бы оценили в сумму 203 миллиарда долларов.

Древнеримский полководец, приятель Цезаря и победитель восстания Спартака, консул Марк Лициний Красс владел состоянием, эквивалентным 210 миллиардам долларов.

Что касается женщин, то наследница компании L’Oreal Франсуаза Беттанкур Майерс сегодня может похвастаться 54 миллиардами долларов, а жившая за девять веков до нее королева Франции Алиенора Аквитанская — лишь 25 миллиардами.

Недавно аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка подсчитали, что почти все национальные богатства России сосредоточены в руках 3% ее населения. Одновременно журнал Forbes сообщил, что совокупное состояние 200 богатейших россиян в 2018 году увеличилось на 11 миллиардов долларов — до 496 миллиардов (31,7 триллиона рублей), что превышает золотовалютные резервы России и денежные накопления всех россиян в банках.

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