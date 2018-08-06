Горстка россиян прибрала к рукам почти все богатство страны

Аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка представили результаты исследования, в котором оценили степень концентрации финансовых активов и сбережений в России. Согласно их выводам, 3% самых обеспеченных россиян владеют почти всем богатством страны.

«Хотя их средние доходы с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла. В 2018 году на эти 3% приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений. На 20% самого бедного населения приходилось 6%, 4% и 3% соответственно», — пишет газета «Коммерсант».



Такое исследование проводилось впервые. Оценку концентрации финансовых активов в верхней доходной группе аналитики ВШЭ и Внешэкономбанка проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.



Более традиционные методы исследования ранее показывали, что на 20% самых обеспеченных россиян приходится не более 45% всех финансовых активов, а 20% самых бедных россиян владели 5−6%. По новой методике подсчета показатель концентрации финансовых активов и сбережения в руках богатейших граждан России вырос вдвое.

Осенью прошлого года исследовательский институт швейцарского банка Credit Suisse представил ежегодный отчет о мировом благосостоянии и его концентрации в руках частных лиц, из которого выяснилось, что число долларовых миллионеров в России с июля 2017 по июль 2018 года выросло на 30%. Авторы отчета оценили их число в 172 тысячи человек и подсчитали, что 10% самых состоятельных жителей РФ владеют 82% всего личного богатства. Что касается долларовых миллиардеров, то их в России Credit Suisse насчитал 74 человека.

В США, где исторически было сильное социальное неравенство, на 10% самых богатых американцев приходится 76% личного состояния граждан, а в Китае этот показатель еще ниже — 62%. При этом число миллиардеров во всем мире за последние десять лет практически удвоилось и по состоянию на 2018 год достигло 2208 человек.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей. Каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — не больше 10 тысяч рублей, то есть пребывает за чертой бедности. И всего 11,9% граждан могут похвастаться доходом выше 60 тысяч рублей.

Ранее «Ридус» рассказывал о предложении премьер-министра Дмитрия Медведева считать бедными не тех, кто мало зарабатывает, а тех, кто мало тратит.