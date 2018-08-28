Украинский министр потребовала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины гражданка США Ульяна Супрун потребовала исключить Россию из Совета Безопасности ООН, чтобы не стать «заложником Кремля», и отказаться от российского финансирования.

«Страны — члены Всемирной организации здравоохранения и другие международные организации должны сказать нет российским деньгам, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля. Вы рискуете вознаградить поведение, аннулирующее преимущества, которые общество получает от мира и процветания», — заявила Супрун на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Как сообщает газета «Взгляд», Ульяна Супрун также призвала расширить санкции против России.

Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций является ключевым органом этой международной организации и, согласно статье 24 Устава ООН, несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Россия является одной из пяти постоянных стран — членов Совбеза благодаря правопреемству от СССР.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в свой первый рабочий день на посту президента Украины запросил у Вашингтона ужесточение санкций против России. Соответствующие пожелания были высказаны Зеленским на встрече с представителями американской администрации, прибывшими в Киев на его инаугурацию.

Что касается Ульяны Супрун, то представители российской власти неоднократно критиковали ее выступления. Так, в апреле 2019 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тем, что Супрун сопроводила один из своих постов в Facebook хештегом «Украина превыше всего», который ассоциируется с девизом Третьего рейха «Германия превыше всего» (он был позаимствован Гитлером из «Песни немцев»).