Захарова усмотрела нацизм в заявлении главы Минздрава Украины
- 21 апреля 2019, 15:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Твит министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах вызвал возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дело в том, что Супрун сопроводила свой пост в Facebook хэштегом «Украина превыше всего».
В связи с этим Захарова усомнилась в образованности главы украинского Минздрава и заподозрила ее в потворстве национализму на Украине.
«Такой „хэштег“ в 30-е уже имел распространение в Германии и привёл к удалению миллионов пользователей планеты Земля», — написала Захарова в соцсети.
Как отмечает газета «Известия», представитель внешнеполитического ведомства имела в виду фразу «Германия превыше всего», которая стала всемирно известной после прихода к власти Гитлера. С тех пор эти слова воспринимались как символ нацистской идеологии Третьего рейха.
Ранее Захарова назвала прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины «оболваниванием людей».
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