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Захарова усмотрела нацизм в заявлении главы Минздрава Украины

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Александр Щербак/ТАСС

Твит министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах вызвал возмущение у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дело в том, что Супрун сопроводила свой пост в Facebook хэштегом «Украина превыше всего».

В связи с этим Захарова усомнилась в образованности главы украинского Минздрава и заподозрила ее в потворстве национализму на Украине.

«Такой „хэштег“ в 30-е уже имел распространение в Германии и привёл к удалению миллионов пользователей планеты Земля», — написала Захарова в соцсети.

Как отмечает газета «Известия», представитель внешнеполитического ведомства имела в виду фразу «Германия превыше всего», которая стала всемирно известной после прихода к власти Гитлера. С тех пор эти слова воспринимались как символ нацистской идеологии Третьего рейха.

Ранее Захарова назвала прошедшие на киевском стадионе «Олимпийский» дебаты кандидатов в президенты Украины «оболваниванием людей».

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