Зеленский попросил США сделать России больно

Владимир Зеленский в свой первый рабочий день на посту президента Украины запросил у Вашингтона ужесточение санкций против России.

Согласно сообщению пресс-службы нового украинского президента, соответствующие пожелания были высказаны Зеленским на встрече с представителями американской администрации, прибывшими в Киев на его инаугурацию. Среди них были министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер, а также сенатор Рон Джонсон.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — сказал на этой встрече Зеленский.



Также президент заверил американцев, что готов проводить «прозрачные, открытые и демократические реформы», назвав США «очень хорошим примером» для Украины.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, выступив в Верховной Раде с яркой речью, во время которой потребовал от правительства уйти в отставку, а от депутатов парламента — отказаться от неприкосновенности, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и досрочно сложить с себя полномочия.

Кроме того, Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первоочередной задачей страны. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть свой пост.