В Екатеринбурге убрали забор вокруг стройки спорного храма

В Екатеринбурге демонтировали забор, огораживавший площадку под строительство храма Святой Екатерины. Такие данные приводятся в сегодняшнем заявлении директора «Фонда святой Екатерины» Александра Андреева.

Для сохранения стабильности, мира и для недопущения гражданского противостояния принято решение демонтировать забор на площадке у Театра драмы, — приводит его слова ТАСС.

При этом руководитель организации, курирующей планируемое строительство храма, выразил уверенность в том, что религиозное сооружение все-таки будет возведено. Александр Андреев добавил, что реализация подобного проекта должна проходить в обстановке «примирения и согласия».

Наша позиция остается неизменной, главный храм города — храм Святой Екатерины — должен строиться в обстановке примирения и согласия, — заявил директор фонда.

Пользователи Twitter с иронией отнеслись к новости о демонтаже забора, иронично увязав ухудшение погоды с «не богоугодным» решением фонда.



Напомним, массовые выступления местных жителей против возведения храма Святой Екатерины начались вечером 13 мая. Катализатором недовольства как раз послужила установка забора вокруг площадки планируемого строительства — сквера Свердловского академического театра драмы.

В тот вечер среди сторонников строительства религиозного объекта были замечены несколько спортсменов Академии единоборств РМК, спонсируемой уральским миллиардером Игорем Алтушкиным. Он же является одним из главных инвесторов предполагаемого строительства.

Чуть позже диакон Андрей Кураев назвал возведение храма «бизнес-проектом», обвинив местную епархию в потакании экономическим интересам своих наиболее крупных меценатов.

В минувший четверг екатеринбургская полиция усилила меры безопасности в районе конфликтной территории, начав досматривать личные вещи проходящих к скверу горожан.