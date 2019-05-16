«Бизнес-проект»: Кураев о строительстве храма в Екатеринбурге

Диакон Андрей Кураев резко высказался по поводу ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга, упрекнув местную епархию в потворствовании продвижению интересов уральских инвесторов и снисхождении по отношению к «боевикам», сообщает издание «СНЕГ.TV».

По мнению Кураева, планируемый к постройке храм — далеко не единственный интерес спонсоров строительства. Помимо религиозного учреждения, в самом центре города инвесторы планируют возвести сразу несколько жилых и коммерческих многоэтажек, убежден диакон.

Скриншот из блога Андрея Кураева

Это бизнес-проект. Нет, не прямо епархии, но ее кормильцев. Спонсоры проекта намерены под видом строительства храма получить большой кусок земли и построить там еще несколько коммерческих помещений, — написал Андрей Кураев в своем ЖЖ.

По мнению автора поста, местная епархия оказалась неспособна действовать независимо от интересов инвесторов, вкладывавших деньги в ее проекты, тем самым нанеся существенный ущерб имиджу и репутации Церкви в глазах населения.

Скандал вокруг сквера-храма, наверно, не одной душе дал повод определиться и закоснеть в своей антиклерикальности. Земная церковь (феодальная корпорация с маленькой буквы), как всегда, не заметила потери бойца, облила этих людей грязью и отреклась от них, — пишет Кураев, имея в виду недавние столкновения гражданских активистов, протестующих против строительства, с охранниками спортплощадки и лояльными инвестору спортсменами.

Напомним, в минувший понедельник в Екатеринбурге прошли протесты горожан против строительства храма Святой Екатерины. Массовое мероприятие вылилось в открытые столкновения противников возведения религиозного здания с охранниками его строительной площадки.

Как сообщалось ранее, на акции были замечены бойцы академии единоборств «Русской медной компании», связанной с одним из инвесторов строительства храма — миллиардером Игорем Алтушкиным.

Другим крупным спонсором проекта, согласно находящимся в открытом доступе документам, является генеральный директор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын.