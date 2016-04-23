Бойца UFC заметили на митинге против строительства храма в Екатеринбурге

Разгорающийся в Екатеринбурге скандал вокруг планируемого местными властями строительства храма Святой Екатерины пополнился неожиданными участниками. Весомо усилить позиции сторонников стройки накануне вечером попытались бойцы местной академии единоборств, спонсируемой «Русской медной компанией» (РМК) долларового миллиардера Игоря Алтушкина.

Примечательно, что строительство храма ведется юридическим лицом, также контролируемым уральскими металлургами. Так, согласно данным из открытых источников, среди учредителей ООО «Храм Святой Екатерины» значится все тот же Алтушкин (доля участия 25%), принадлежащая ему РМК (25%), а также генеральный директор «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын (50%).

В итоге одним из самых известных «гостей» определенного под будущее строительство сквера Свердловского академического театра драмы оказался пока несостоявшийся боец серии UFC (его назначенный на апрель дебютный бой был отменен) и по совместительству президент Академии единоборств РМК Иван Штырков.

В ответ на вопросы местных журналистов о причинах своего нахождения на этом месте Штырков признался, что пришел «насладиться природой». Присутствие значительного числа других представителей академии боец списал на хорошую погоду.

Кроме того, Иван Штырков прокомментировал позицию протестующих против строительства храма горожан, попытавшихся накануне вечером самостоятельно демонтировать установленный утром забор будущей стройки.

Я считаю это глупостью. И сам факт того, что люди поступили сегодня так, как поступили, показывает их глупую точку зрения. Это законная территория для постройки храма. Она уже отдана под застройку. И когда люди ведут себя подобным образом, они, наверное, должны нести наказание, — заявил Штырков.

Напомним, вечером 13 мая в центре Екатеринбурга произошли массовые столкновения противников строительства храма Святой Екатерины с представителями частного охранного предприятия и поддерживавшими их молодыми людьми спортивного телосложения.

По данным «Матч ТВ», защитники территории будущего строительства применили силу по отношению к митингующим.

Как сообщает издание «СНЕГ.TV», протестные мероприятия продолжались примерно до часу ночи, при этом полиция практически не вмешивалась в разгорающийся конфликт.