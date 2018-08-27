Греф похвалил «хирургическую работу» власти с олигархами в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что в России благодаря Владимиру Путину была проделана большая «хирургическая работа» по отстранению олигархов от власти в 2000-х годах.

«С начала 2000-х годов с приходом команды Путина, на мой взгляд, была проделана большая хирургическая работа по их отстранению от власти. Я бы не хотел жить в стране, в которой командуют олигархи. Государство должно заниматься своим делом, а предприниматели — своим, и ни в коем случае не путать место ни первых, ни вторых», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос ведущей программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Аскер-заде попросила Грефа прокомментировать выступление председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса о борьбе с существовавшей в 1990-е годы в России системой олигархического капитализма. «Олигархический капитализм в России возникал в 1995—1997 годах. В 1997-м мы начали с ним драку. Первая большая драка с ним наша. Извините, моя. Сейчас назовите бизнесмена или двух, которые всерьез влияют на российскую политику. Их нет», — заявлял Чубайс в середине апреля на «России-1».

Герман Греф добавил, что лично столкнулся с олигархами «в полный рост». «Тогда средства массовой информации были исключительно олигархические, и единственное, что можно было прочитать о себе, — это очередную небылицу, которую по заказу олигарха размещали во всех СМИ. Поэтому, конечно, олигархи имели колоссальную власть, был период, когда они были значительно сильнее правительства», — отметил глава «Сбербанка».

Недавно аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка подсчитали, что почти все национальные богатства России сосредоточены в руках трех процентов ее населения. Одновременно журнал Forbes сообщил, что совокупное состояние 200 богатейших россиян в 2018 году увеличилось на 11 миллиардов долларов — до 496 миллиардов (31,7 триллионов рублей), что превышает золотовалютные резервы России и денежные накопления всех россиян в банках.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему пропасть между богатыми и бедными в России увеличивается с каждым годом, а «социальные лифты» не работают.