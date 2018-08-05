Инаугурацию Зеленского посетят сразу 5 топ-чиновников США

Назначенную на 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского посетят сразу 5 высокопоставленных чиновников США. Такие данные в воскресенье, 19 мая, приводит агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз администрации Белого дома.

Так, квинтет представителей Соединенных Штатов на завтрашнем мероприятии возглавит министр энергетики страны Рик Перри.

Помимо него, Киев посетит специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США Александр Видман, а также исполняющий обязанности председателя дипломатической миссии США в Киеве Джозеф Пеннингтон.

Примечательно, что днем ранее действующий президент Украины Петр Порошенко наградил Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Глава Государства высоко оценил заслуги представителя Госдепартамента США в области восстановления территориальной целостности и развития украинской демократии.

В свою очередь Курт Волкер отметил, что «с нетерпением ждет возможности поблагодарить Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной, а также возможность работать над углублением этого сотрудничества с президентом Зеленским» .

Напомним, начало инаугурации нового президента Украины назначено на 10:00 понедельника. Церемония состоится в здании Верховной рады.

Ранее стало известно о некоторых шагах будущего президента, которые тот намерен предпринять сразу после вступления в свои полномочия.