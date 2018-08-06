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Советник Зеленского заявил, что президент распустит Верховную раду

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© AP/TASS

Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил в эфире телеканала «1+1», что новый глава государства инициирует роспуск Верховной рады.

Естественно, будет инициировать, — сказал советник, отвечая на вопрос о возможном роспуске парламента.

Разумков отметил, что это в первую очередь связано с отсутствием в Раде коалиции.

При этом Зеленский готов помочь депутатам «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», добавил Разумков.

Зеленский ранее не исключал, что распустит парламент после вступления в должность, напоминает РЕН ТВ. Несколько дней назад он сравнил депутатов Верховной рады с мелкими мошенниками, поскольку они не выполнили своих обещаний.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 16 мая, Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Вступление в должность главы государства произойдет 20 мая.

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РЭО поможет отстающим регионам в переходе на новую систему обращения с ТКО

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«Региональный экологический оператор» (РЭО) намерен поддержать 12 регионов России, которые пока не перешли на новую систему обращения с ТКО. Поддержка будет оказываться в вопросах экспертизы при проектировании и создании современной инфраструктуры, сообщил глава РЭО Денис Буцаев на III Международном съезде регоператоров в Уфе.

Мы отслеживаем исполнение дорожной карты, ожидаем, что в установленные регламентом сроки все регионы добьются определенных успехов. Есть зеленая зона, где реформа уже достаточно успешно идет. Где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор, и он приступил к функционированию. А есть желтая зона, где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе, — пояснил Буцаев.

Согласно так называемой «мусорной реформе», до 1 января 2020 года все регионы страны должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления и выбрать единых региональных операторов. Однако 12 из 85 субъектов РФ могут не успеть этого сделать. Это Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республика Тыва и Еврейская автономная область. 

В данный перечень также входят Москва и Санкт-Петербург. Правда, здесь надо учитывать, что у этим  субъектам отпущено больше времени на реализацию изменений, чем другим регионам.

Напомним, что с 2020 года во всех уголках России заработает единая государственная система учета отходов: все потоки и перемещения ТКО будут централизованы, а «Российский экологический оператор» сможет в режиме реального времени получать достоверную информацию и контролировать состояние отрасли во всех регионах. 

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