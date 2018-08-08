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Назначена дата инаугурации Зеленского

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© кадр из сериала «Слуга народа»

Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Вступление в должность главы государства произойдет 20 мая.

Такое решение на заседании парламента поддержали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Таким образом, 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады», — заявил после голосования спикер Андрей Парубий, сообщается на сайте украинского парламента.

Как сообщал «Ридус», ранее в Раде предлагали провести инаугурацию Владимира Зеленского в два этапа с разницей в две недели: 19 мая и 1 июня.

Шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре выборов на Украине с огромным преимуществом, набрав 73,22% голосов. Ранее отмечалось, что инаугурация нового президента должна состояться не позднее 3 июня.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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