Назначена дата инаугурации Зеленского
- 16 мая 2019, 11:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Верховная рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Вступление в должность главы государства произойдет 20 мая.
Такое решение на заседании парламента поддержали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
«Таким образом, 20 мая в 10:00 с учетом внесения календарных изменений в работу Верховной рады», — заявил после голосования спикер Андрей Парубий, сообщается на сайте украинского парламента.
Как сообщал «Ридус», ранее в Раде предлагали провести инаугурацию Владимира Зеленского в два этапа с разницей в две недели: 19 мая и 1 июня.
Шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре выборов на Украине с огромным преимуществом, набрав 73,22% голосов. Ранее отмечалось, что инаугурация нового президента должна состояться не позднее 3 июня.
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