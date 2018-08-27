Как выглядели бы автомобили, будь они людьми

Многие современные художники в поисках своего стиля рано или поздно вдохновляются хуманизацией — превращением неживых объектов в людей. Так, человеческий облик обретали российские деньги, мировые страны, а также города и даже телеканалы.

А один художник превратил в людей известные газированные напитки и был тут же обвинён в сексизме и нетолерантности. На этот раз автор тех скандальных рисунков, известный в Сети под ником SILLVI, решил пофантазировать на тему, как выглядели бы автомобили знаменитых марок, будь они людьми. Получилось интересно.

1. BMW

2. KIA

3. Jeep

4. Honda

5. Toyota

6. Hyundai

7. Jaguar

8. Volkswagen

9. Tesla

10. Ford

Что вы думаете о таких фантазиях?