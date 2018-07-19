Как выглядели бы российские деньги, будь они людьми
- 28 марта 2019, 17:19
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Многие современные художники в поисках своего стиля вдохновляются хуманизацией — то есть превращением неживых объектов в людей. Воплощая свои фантазии на бумаге, иллюстраторы придумывают персонажам характер, привычки и мировоззрение. Так, москвичка Полина Полынь создала серию артов, в которых представила, как выглядели бы российские денежные купюры и одна монетка, будь они людьми. Свои рисунки девушка сопроводила забавными комментариями. Давайте посмотрим.
10 рублей
50 рублей
100 рублей
200 рублей
500 рублей
1000 и 2000 рублей
5000 рублей
Ранее «Ридус» писал, как одна российская художница нарисовала страны мира в человеческом облике. Персонажи получились воинственными и похожими на героев компьютерных игр, каждого из них она снабдила объяснением концепции образа.
Ещё один российский иллюстратор пофантазировал на тему, как выглядели бы известные в нашей стране телеканалы, будь они людьми.
Другая российская художница нарисовала смешариков в образе людей. Получилось красочно и интересно.
А иллюстратор из Питера хуманизировала знаки зодиака, придав им человеческий облик и характер.
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