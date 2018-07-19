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Как выглядели бы российские деньги, будь они людьми

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  • 28 марта 2019, 17:19
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Многие современные художники в поисках своего стиля вдохновляются хуманизацией — то есть превращением неживых объектов в людей. Воплощая свои фантазии на бумаге, иллюстраторы придумывают персонажам характер, привычки и мировоззрение. Так, москвичка Полина Полынь создала серию артов, в которых представила, как выглядели бы российские денежные купюры и одна монетка, будь они людьми. Свои рисунки девушка сопроводила забавными комментариями. Давайте посмотрим.

10 рублей

50 рублей

100 рублей 

200 рублей

500 рублей 

1000 и 2000 рублей 

5000 рублей

Ранее «Ридус» писал, как одна российская художница нарисовала страны мира в человеческом облике. Персонажи получились воинственными и похожими на героев компьютерных игр, каждого из них она снабдила объяснением концепции образа.

Ещё один российский иллюстратор пофантазировал на тему, как выглядели бы известные в нашей стране телеканалы, будь они людьми.

Другая российская художница нарисовала смешариков в образе людей. Получилось красочно и интересно.

А иллюстратор из Питера хуманизировала знаки зодиака, придав им человеческий облик и характер.

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Кошка-беглянка вернулась домой через 8 лет

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  • 28 марта 2019, 17:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В норвежском городе Сандефьорд жила-была домашняя кошка по кличке Снупси (Snupsi). А потом внезапно пропала. Семья обыскала все окрестности в поисках рыжей беглянки, но безрезультатно. А 8 лет спустя в доме хозяев раздался телефонный звонок из службы спасения животных. И шокированным владельцам объявили, что их пушистая пропажа нашлась. Любопытно, что за эти годы семья успела переехать в другой дом и даже в другой город.

Оказалось, что кота заметила на улице одна из жительниц Сандефьорда, измождённый зверь приходил к дому и отирался возле стен, в поисках еды. Сердобольная женщина покормила кошку и отнесла её в местный приют. А там у животного обнаружили чип с фамилией и адресом хозяев, остальное стало делом техники.

Кстати, сначала рыжая кошка Снупси испугалась людей, которые за ней приехали, как сообщает сайт Sanderfjords Blad. Но потом внимательно осмотрела семью с двумя детьми и решила дать им шанс. Сейчас хвостатая вовсю осваивается в новом доме.

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