Как выглядели бы российские деньги, будь они людьми

Многие современные художники в поисках своего стиля вдохновляются хуманизацией — то есть превращением неживых объектов в людей. Воплощая свои фантазии на бумаге, иллюстраторы придумывают персонажам характер, привычки и мировоззрение. Так, москвичка Полина Полынь создала серию артов, в которых представила, как выглядели бы российские денежные купюры и одна монетка, будь они людьми. Свои рисунки девушка сопроводила забавными комментариями. Давайте посмотрим.

10 рублей

50 рублей

100 рублей

200 рублей

500 рублей

1000 и 2000 рублей

5000 рублей

Ранее «Ридус» писал, как одна российская художница нарисовала страны мира в человеческом облике. Персонажи получились воинственными и похожими на героев компьютерных игр, каждого из них она снабдила объяснением концепции образа.



Ещё один российский иллюстратор пофантазировал на тему, как выглядели бы известные в нашей стране телеканалы, будь они людьми.



Другая российская художница нарисовала смешариков в образе людей. Получилось красочно и интересно.

А иллюстратор из Питера хуманизировала знаки зодиака, придав им человеческий облик и характер.