Художник нарисовал напитки в виде людей и был обвинён в сексизме

Канадский художник, известный в интернете по имени Sillvi, решил пофантазировать на тему, а что если бы газированные напитки были людьми. И нарисовал самые знаменитые газировки в образах необычных персонажей.

На создание каждой иллюстрации у меня ушло около двух часов, так, я потратил на этот проект примерно 28 часов. При разработке каждого персонажа я руководствовался двумя факторами: эстетика логотипа компании и вкус газировки. Прежде чем рисовать, я попробовал каждый из напитков, — сообщил художник.

Однако общество не оценило творчество иллюстратора и обвинило его в оторванности от реальности, сексизме, нетолерантности и пропаганде нездорового образа жизни, отметив, что не все женщины в мире помешаны на сексуальности и что люди, олицетворяющие вредную газировку, должны быть изображены толстыми и страдающими от различных заболеваний.

Давайте посмотрим на работы канадского художника.

1. Sprite

2. Pepsi

3. Arizona Green Tea

4. Coca-Cola Zero

5. Fanta

6. Barg’s Root Beer

7. Monster Energy

8. Coca-Cola

9. Dr Pepper

10. Sprite Cranberry

11. Coca-Cola Zero Caffeine Free

12. Gatorade Thirst Quencher

13. G Fuel

Интернет-пользователи не стеснялись писать негативные комментарии автору: «Это просто глупо! Всем известно, что если кока-кола станет человеком, она будет выглядеть как Санта!», «Половина из этих персонажей должна быть изображена с ожирением и проблемами с метаболизмом», «Я не думаю, что люди, которые регулярно употребляют много этих сладких напитков, действительно имеют такую форму. Я думаю, что они должны быть более… круглыми».

Также проект возмутил пользовательниц, усмотревших в иллюстрациях излишнюю сексуализацию женщин:

Привет, художник. Я бы хотела, чтобы вы сделали шаг назад и посмотрели, как вы портретируете женщин. Для меня, как шведской женщины (а мы находимся на вершине равноправного общества), это за пределами сексизма. Для нас, женщин, есть нечто большее, чем просто наша потенциальная сексуальная привлекательность. Переделай и нарисуй всё правильно ещё раз :)

А что вы думаете об этих рисунках?

Недавно «Ридус» писал, как фотография мальчика и девочки в костюмах медиков перессорила взрослых. Интернет-пользователи усмотрели в невинном, на первый взгляд, снимке сексизм и дискриминацию по половому признаку.