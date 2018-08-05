Стало известно место следующей встречи Путина и Трампа

Представители Кремля могут договориться о проведении второй двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе завтрашних переговоров с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Коммерсант».

Так, по информации источника издания, близкого к руководству Госдепа, инициатором диалога по поводу скорейшего проведения переговоров на высшем уровне выступает именно американская сторона.

В качестве наиболее подходящей площадки рассматривается предстоящий саммит G20 в японской Осаке, который состоится в последних числах июня.

Сегодня же вероятность того, что будет обсуждаться возможность проведения второго раунда переговоров двух лидеров, подтвердил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Как тема, как сюжет, я это допускаю, — заявил чиновник в беседе с журналистом РИА Новости.

Отметим, что и в рамках программы визита госсекретаря США предусмотрены переговоры Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Изначально планировалось прибытие руководителя Государственного департамента в Москву, однако в итоге по инициативе американской стороны мероприятие было перенесено в Сочи.

Напомним, неделю назад лидеры двух стран провели первые за долгое время телефонные переговоры. Единственная полноформатная очная встреча президентов Путина и Трампа состоялась летом 2018 года в Хельсинки.

После этого главы двух государств планировали повторно встретиться на саммите стран G20 в Аргентине, однако впоследствии переговоры были отменены по инициативе американской стороны.

В феврале, комментируя возможность проведения нового раунда очных переговоров Путина и Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует предпринимать активных действий в этом направлении и инициативу должны проявить представители Вашингтона.

5 мая в эфире американского телеканала ABC Майк Помпео предпочел на давать прямого ответа на вопрос о возможности проведения очередной встречи Путина и Трампа.