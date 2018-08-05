Стало известно место следующей встречи Путина и Трампа
- 13 мая 2019, 16:58
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Представители Кремля могут договориться о проведении второй двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе завтрашних переговоров с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Коммерсант».
Так, по информации источника издания, близкого к руководству Госдепа, инициатором диалога по поводу скорейшего проведения переговоров на высшем уровне выступает именно американская сторона.
В качестве наиболее подходящей площадки рассматривается предстоящий саммит G20 в японской Осаке, который состоится в последних числах июня.
Сегодня же вероятность того, что будет обсуждаться возможность проведения второго раунда переговоров двух лидеров, подтвердил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Как тема, как сюжет, я это допускаю, — заявил чиновник в беседе с журналистом РИА Новости.
Отметим, что и в рамках программы визита госсекретаря США предусмотрены переговоры Помпео с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Изначально планировалось прибытие руководителя Государственного департамента в Москву, однако в итоге по инициативе американской стороны мероприятие было перенесено в Сочи.
Напомним, неделю назад лидеры двух стран провели первые за долгое время телефонные переговоры. Единственная полноформатная очная встреча президентов Путина и Трампа состоялась летом 2018 года в Хельсинки.
После этого главы двух государств планировали повторно встретиться на саммите стран G20 в Аргентине, однако впоследствии переговоры были отменены по инициативе американской стороны.
В феврале, комментируя возможность проведения нового раунда очных переговоров Путина и Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует предпринимать активных действий в этом направлении и инициативу должны проявить представители Вашингтона.
5 мая в эфире американского телеканала ABC Майк Помпео предпочел на давать прямого ответа на вопрос о возможности проведения очередной встречи Путина и Трампа.
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