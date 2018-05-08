найти ×
   
  • USD
    64.63
  • EUR
    72.31
СохранитьСохранено0
×

101302

В Госдепе прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Small 25de0a1fdb

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Госсекретарь США Майк Помпео ушел от прямого ответа на вопрос о возможности проведения новой двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Шанс оценить перспективу таких переговоров представился главе Госдепартамента в прямом эфире телеканала ABC.

Не знаю, посмотрим, — уклончиво ответил Помпео.

Напомним, на уходящей неделе лидеры двух стран провели первые за долгое время телефонные переговоры. Единственная полноформатная очная встреча президентов Путина и Трампа состоялась летом 2018 года в Хельсинки.

После этого главы двух государств планировали повторно встретиться на саммите стран G20 в Аргентине, однако впоследствии переговоры были отменены по инициативе американской стороны.

В феврале, комментируя возможность проведения нового раунда очных переговоров Путина и Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва, не планирует предпринимать активных действий в этом направлении, и инициативу должны проявить представители Вашингтона.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
412709686читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
10029862читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

24230130читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

22019535читать позжечитаю позже