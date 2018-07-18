Песков рассказал о перспективах новой встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал перспективы проведения двусторонней встречи лидеров России и США. Так, по его словам, Москва не намерена инициировать переговоры по этому вопросу и будет ожидать встречных шагов со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков напомнил о внезапной отмене переговоров на полях саммита «Большой двадцатки», не состоявшихся по инициативе американской стороны.

В данном случае дальше нечего здесь инициировать. Мяч на стороне Вашингтона. Пока какие-либо встречи не обсуждаются, — заявил пресс-секретарь российского президента.

Примерно симметричную позицию Дмитрий Песков озвучил и в отношении плана действий российского руководства по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Представитель Кремля отметил, что на данный момент предложений насчет внесения изменений в существующий договор из Вашингтона не поступало.

Каких-либо предложений от американцев мы до сих пор не получали. А как сказал президент Путин, мы набрались терпения и будем ждать, когда наши партнеры почувствуют готовность к чему-то содержательному. Вы знаете установку президента, что Россия больше не будет инициировать каких-то контактов и переговоров по разоруженческой тематике, мы это делали неоднократно на протяжении многих лет. Теперь Россия не будет этого делать, — заявил Песков.

Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают участие в ДРСМД и через полгода могут вовсе покинуть соглашение.

Реагируя на это высказывание, уже 2-го числа Владимир Путин сообщил о приостановке российского участия в договоре, потребовав не инициировать повторные переговоры с США до тех пор, пока в Вашингтоне не «созреют для того, чтобы вести равноправный, содержательный диалог».

Несмотря на пожелание президента, 7 февраля американский военный атташе получил вызов в Министерство обороны РФ, где ему вручили ноту с предложениями по сохранению поставленного под удар договора.

Как сообщалось ранее, первые и единственные полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись летом 2018 года в Хельсинки.