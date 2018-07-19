Бабушка ненавидела щенка внучки, пока он не спас ей жизнь

Когда Аннабель Кэмп (Annabelle Camp) нашла худого маленького щенка на обочине дороги в американском штате Джорджия, она ещё не знала, что её находка вызовет целую цепь событий, в результате которых будут спасены две жизни. Девушка назвала собаку Мэйсон и принесла домой, чтобы позаботиться о ней. Однако её бабушка, с которой живёт Аннабель, резко воспротивилась новому члену семьи и сказала внучке убрать животное из дома.



Я уговорила бабушку разрешить оставить щенка хотя бы на неделю, пока не найдётся приёмная семья, готовая приютить его, — вспоминает молодая американка.

Однако и через семь дней новые хозяева не были найдены, поэтому девушке пришлось передать собаку в благотворительную организацию The Humane Society, откуда пёс попал в гостиницу для домашних животных в ожидании семьи, которая захочет забрать его домой. Но потом случилось непредвиденное: Мэйсон заболел и был отправлен в госпиталь.

Когда я узнала, что мой пёс болен, я была в истерике и взялась уговаривать бабулю пустить его в дом, обещая, что животное не доставит ей хлопот. Скрепя сердце бабушка согласилась, — рассказала Аннабель изданию The Dodo.

Благодаря заботе девушки пёс вскоре выздоровел, но бабушка была очень недовольна соседством с новым жильцом. Собаке было запрещено как-либо контактировать с пожилой женщиной и не разрешалось ходить по общему коридору. А вот Аннабель была счастлива и не могла избавиться от ощущения, что история со спасением собаки произошла не просто так.

Той ночью я проснулась от того, что Мэйсон стоял на моей кровати и громко лаял мне в лицо. Я сразу заподозрила неладное, ведь моя собака очень любит поспать. Я вскочила с кровати, пёс посмотрел на меня, как бы говоря „следуй за мной“, он помчался по тому самому коридору, куда ему запрещено выходить, и забежал прямо в комнату бабушки. Я нашла её в ванной, лежащей на полу без сознания, а Мэйсон облизывал её лицо и скулил, — написала девушка в публикации на Facebook.

Дело в том, что у бабушки Аннабель больное сердце, из-за этого она периодически теряет сознание, и если ей вовремя не помочь, то женщина может умереть. Благодаря собачьей бдительности внучка успела оказать бабуле необходимую помощь, и всё закончилось хорошо.

Не знаю, как Мэйсон узнал, что бабушке стало плохо, ему ведь не разрешалось с ней общаться и тем более заходить в её комнату. Но факт остаётся фактом: собака, которую моя бабушка ненавидела, спасла ей жизнь. Я рассказала ей об этом на следующее утро, и моя бабуля воскликнула: „Спасибо тебе, Мэйсон!“

С тех пор отношение пожилой женщины к собаке поменялось.

Теперь она гладит его, когда видит, а это больше, чем она когда-либо для него делала. Уверена, что бабушка любит его по-своему, — говорит Аннабель.

Эта история ещё больше убедила девушку в том, что случайности не случайны и любимый пёс появился в её жизни не просто так.

Я всегда знала, что Мэйсон пришёл на Землю с великой целью, а не только для того, чтобы быть моим любимым псом и занозой в заднице, — смеётся хозяйка пса-героя.

Собаки не зря считаются самыми умными животными. История знает множество удивительных историй о том, как эти звери спасают людей благодаря своему героизму и готовности жертвовать собой.

Так, «Ридус» рассказывал, как питбуль спас от пожара целую семью, вовремя разбудив людей. Несмотря на то, что дом сгорел дотла, спасённая семья не теряет оптимизма и радуется, что все они остались живы.

Также мы писали, как одна маленькая, но храбрая чихуахуа сумела вырвать свою хозяйку из лап медведя. Отважная собака, не раздумывая, напала на огромного хищника и принялась его кусать.

А один хозяин рискнул своей жизнью, чтобы спасти любимого питомца. Ради этого мужчина бросился в охваченный огнём дом. Теперь интернет-сообщество называет его героем, а вот пожарные убедительно просят всех никогда так не делать.