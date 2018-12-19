Маленькая чихуахуа спасла хозяйку от смерти в лапах медведя

Американка Мелинда ЛеБаррон (Melinda LeBarron) из Северной Каролины рассказала про историю своего чудесного спасения из лап медведя. Несколько дней назад 51-летняя работница ресторана возвращалась домой со своим маленьким чихуахуа, которого по странному совпадению зовут Беар — Медведица. Пара всё время ходит этой дорогой, но в этот раз собака внезапно начала громко лаять, а в следующий момент на женщину напал медведь.

Зверь схватил Мелинду и потащил по земле, американка как могла отбивалась от него руками и кулаками. В это же время маленькая чихуахуа отчаянно лаяла, прыгала на медведя и кусала его. Отважной Беар удалось отвлечь внимание хищника, благодаря чему Мелинда сумела вырваться и добежать до дома. Следом за ней прибежала и изрядно потрёпанная, но живая собака.

Американка вызвала скорую помощь и их с собакой забрали в больницу. Там выяснилось, что у Мелинды несколько переломов, многочисленные синяки, порезы и глубокие раны. У маленькой Беар обнаружили перелом грудной клетки, ей занимаются ветеринары.

Мелинда говорит, что ей невероятно повезло вырваться их схватки с медведем живой и признаётся, что спасла её маленькая храбрая чихуахуа.

Семья, едва не потерявшая Мелинду, открыла два счёта для сбора денег на краудфандинговой платформе — один на лечение женщины, другой — для собаки. Причём сбор для Беар уже полностью закрыт — собрано более 4000 долларов, это около 285 тысяч рублей.

Специалисты считают, что на Мелинду напала самка, недавно родившая медвежат и оттого очень агрессивная. Сейчас сотрудники комиссии по охране дикой природы пытаются отследить медведя.