Хозяин ворвался в горящий дом, чтобы спасти собаку

Всего пару месяцев назад Хосе Гузман (Jose Guzman) переехал с семьёй в Калифорнию и поселился в новом доме города Пала с женой и двумя дочками. Однако вскоре произошло несчастье, их дом загорелся. Видео с пожара попало в соцсети и шокировало пользователей поступком хозяина. Мужчина пробежал мимо пожарных, кричащих ему остановиться, и ворвался в охваченный пламенем дом. Спасатели сразу прекратили поливать огонь водой и собирались пойти вслед за безумцем, как тот вдруг выбежал из дома с собакой на поводке. Оказалось, что Хосе рисковал жизнью, чтобы спасти ещё одного члена семьи — питбуля по кличке Габбана.

«Когда я пробежал сквозь огненную завесу, я не знал, что ждёт меня дальше, но я знал, что пришёл за своей собакой. Я бежал и ничего не видел из-за огня. Габбана пряталась в ванной, я схватил её и побежал обратно. Мы потеряли всё наше имущество и сбережения, но спасли то, что имеет самое важное значение, — людей и собаку. Она — часть нашей семьи, я не мог поступить иначе, я знаю, что многие люди сделали бы то же самое», — рассказал американец журналистам.

Хосе получил ожоги, собака тоже пострадала, но оба живы, и их состояние стабильно. Отчаянный поступок мужчины, бросившегося в огонь ради собаки, впечатлил пользователей. Одни назвали это глупостью и неоправданным риском, другие — смелым поступком настоящего героя.

Честно говоря, я бы лучше умерла, чем позволила моей кошке остаться в горящем здании. Я бы не смогла жить с этим.

Я расплакался, посмотрев это видео, моё сердце колотится как бешеное. На его месте мог бы быть я, и это очень страшно. Я никогда бы не бросил свою собаку… А в то же время у меня есть жена и дети, и рисковать так — очень глупо. Но я бы сделал это. Я на 100% понимаю поступок этого мужчины, он не мог иначе, даже если бы это привело к трагедии.

Он забежал в горящий дом так, будто у него есть пара лишних жизней!

Мне нравится, как пожарные делают паузу на мгновение, а затем просто смотрят и жестикулируют: „Не делай этого, чувак… не ходи туда… о… хм, он пошёл… ну что за хрень…“

Бьюсь об заклад, эта собака очень мучилась от страха. Я рад, что всё закончилось хорошо.

Мне нравится, как собака виляет хвостом: „Понятия не имею, что происходит, я просто счастлива быть здесь!“

На месте работали пожарные, и они могли бы сами спасти собаку. А владелец пса, побежавший в огонь, только добавил им хлопот и чуть не заставил рисковать жизнями.

Я бы не стал думать дважды. Я люблю свою собачку.

Очень глупо, поставил под угрозы свою жизнь и жизни пожарных, которые пошли бы его спасать.

Это отстой. Недавно умерла моя близкая подруга, которая побежала в трейлер, охваченный огнём, пытаясь спасти своих трёх собак от пожара. На неё рухнула стена, пока её муж пытался вытащить её из пламени. Она скончалась в отделении интенсивной терапии. Одна собака выжила, две погибли.

У меня живёт четыре животных. Я бы тоже пошёл.

Я абсолютно не согласен с таким риском. Я не смог бы с этим справиться, если бы услышал, что мой родственник погиб, спасая собаку или кошку. Нельзя сравнивать эмоциональный вес человеческой жизни и домашнего животного. Я просто не могу согласиться с этим.

Я бы бросился спасать свою собаку, даже если бы у меня был 50%-ный шанс умереть. Не смог бы жить с собой в ладу, если б позволил ей сгореть. Питомец — часть семьи.

После того как пост стал вирусным, в комментарии на портале Reddit пришёл пожарный и рассказал, почему поступок американца был очень опасным и необдуманным:

Я пожарный, и я здесь, чтобы сказать. Пожалуйста, не надо так делать. Я действительно люблю животных, и мы делаем всё возможное, чтобы спасти их, как и людей, но когда вы бежите в огонь, нам, возможно, придётся спасать мёртвого человека. Даже если вы точно знаете, что собака в комнате, которая находится всего в нескольких метрах от входной двери, — она может быть уже заполнена дымом, и это опаснее, чем может показаться. Вы не можете чётко видеть, не говоря уже о дыхании… Лучший вариант в такой ситуации — это сказать нам.

Интернет-сообщество сошлось на том, что Жозе очень повезло остаться в живых после испытания огнём и суметь спасти питомца. Сейчас для семьи, потерявшей дом и всё имущество, объявлен сбор денег на платформе GoFundMe.

А что вы думаете? Мужчина поступил глупо или смело, бросившись в огонь ради спасения собаки? И как бы вы поступили на его месте?