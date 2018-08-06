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В Одессе сожгли памятные таблички и цветы на ограде Дома профсоюзов

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© vk.com

Неизвестные вандалы сожгли памятные таблички и цветы на ограде Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек, сообщает местный портал «Таймер».

Как сообщал «Ридус», 2 мая к Дому профсоюзов, где в этот день в 2014 году из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек, горожане с самого утра несли цветы, венки и лампадки.

Кроме того, по случаю пятой годовщины трагедии участники траурных мероприятий запустили в небо на Куликовом поле сотни черных воздушных шаров.

Однако ранним утром следующего дня цветов и лампадок у здания уже не было. Остались лишь памятные таблички и немного цветов на ограде. Теперь же и таблички кому-то помешали, отмечает издание.

Напомним, беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года начались со стычки на Греческой площади между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольных ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой.

Позже оппоненты переместились на площадь Куликово поле. Представители «Антимайдана» спрятались в Доме профсоюзов, который был закидан бутылками с зажигательной смесью.

В начале 2018 года МВД Украины отчиталось о том, что полиция «потеряла» большую часть доказательств по уголовному делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов.

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